Amedspor'un Tarihi Yürüyüşü Süper Lig'de Noktalandı

TFF 1. Lig’in final haftasında Iğdır deplasmanından istediği puanı alan Amed Sportif Faaliyetler, 16 yıllık özlemi bitirdi. 74 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Diyarbakır temsilcisinin Süper Lig’e yükselişi, kentte adeta bir bayram havası yarattı.

Amedspor'un Tarihi Yürüyüşü Süper Lig'de Noktalandı
TFF 1. Lig’in nefes kesen son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelen Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak adını Süper Lig’e yazdırdı. Bu sonuçla puanını 74’e yükselten yeşil-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırayı alarak doğrudan yükselme hakkı kazandı.

IĞDIR’DA GOL DÜELLOSU, SAHADA BAYRAM

Iğdır Şehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayan mücadele, tam bir gol düellosuna sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde tarihi bir sevinç yaşanırken, Amedsporlu futbolcular şampiyonluğu tribünleri dolduran taraftarlarıyla kutladı.

DİYARBAKIR SOKAKLARI KARNAVAL ALANI

Maçın sona ermesiyle birlikte kutlamaların merkezi Diyarbakır oldu. Kent genelinde binlerce taraftar sokaklara döküldü. Araçlarıyla kilometrelerce uzunlukta konvoylar oluşturan futbolseverler, kenti yeşil-kırmızı bayraklarla donattı. Meydanlarda kurulan dev ekranların önünde toplanan binlerce kişi, Süper Lig sevincini davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

16 YILLIK HASRETİN SONU

Diyarbakır temsilcisinin bu başarısı, kentin en üst ligdeki 16 yıllık hasretine de son verdi. Gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kutlamalarla birlikte Amedspor, önümüzdeki sezon Türkiye’nin en köklü kulüpleriyle Süper Lig arenasında boy göstermeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a TebrikCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a TebrikGüncel

Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bizim Çocuklar Dünya Kupası Modunu Açtı: İki Kıtada Dev Prova Bizim Çocuklar Dünya Kupası Modunu Açtı: İki Kıtada Dev Prova
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?' Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede
14 İlde Sarı Kod Alarmı: Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek 14 İlde Sarı Kod Alarmı: Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek
Fransa Geri Adım Attı: 'Macron’un Sözleri Türkiye’yi Hedef Almadı' Fransa Geri Adım Attı: 'Macron’un Sözleri Türkiye’yi Hedef Almadı'