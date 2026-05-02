Amedspor'un Tarihi Yürüyüşü Süper Lig'de Noktalandı

TFF 1. Lig’in nefes kesen son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşı karşıya gelen Amed Sportif Faaliyetler, sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılarak adını Süper Lig’e yazdırdı. Bu sonuçla puanını 74’e yükselten yeşil-kırmızılı ekip, averajla ikinci sırayı alarak doğrudan yükselme hakkı kazandı.

IĞDIR’DA GOL DÜELLOSU, SAHADA BAYRAM

Iğdır Şehir Stadı’nda saat 16.00’da başlayan mücadele, tam bir gol düellosuna sahne oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde tarihi bir sevinç yaşanırken, Amedsporlu futbolcular şampiyonluğu tribünleri dolduran taraftarlarıyla kutladı.

DİYARBAKIR SOKAKLARI KARNAVAL ALANI

Maçın sona ermesiyle birlikte kutlamaların merkezi Diyarbakır oldu. Kent genelinde binlerce taraftar sokaklara döküldü. Araçlarıyla kilometrelerce uzunlukta konvoylar oluşturan futbolseverler, kenti yeşil-kırmızı bayraklarla donattı. Meydanlarda kurulan dev ekranların önünde toplanan binlerce kişi, Süper Lig sevincini davul zurna eşliğinde halaylar çekerek kutladı.

16 YILLIK HASRETİN SONU

Diyarbakır temsilcisinin bu başarısı, kentin en üst ligdeki 16 yıllık hasretine de son verdi. Gece saatlerine kadar sürmesi beklenen kutlamalarla birlikte Amedspor, önümüzdeki sezon Türkiye’nin en köklü kulüpleriyle Süper Lig arenasında boy göstermeye hazırlanıyor.

Kaynak: DHA