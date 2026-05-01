Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı

Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, zorlu Gaziantep deplasmanından hata yapmadan döndü. Siyah-beyazlılar, maç genelinde kontrolü elinde tutarak sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

ERSİN DESTANOĞLU KALESINDE DEVLEŞTİ

Gaziantep FK'nın skoru değiştirme çabalarında Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu geçit vermedi. Maçın 51. dakikasında Camara'nın, 63. dakikasında ise Bayo'nun net fırsatlarında kritik müdahaleler yapan genç kaleci, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Gaziantep ekibinde ise kaleci Zafer Görgen, Jota Silva’nın 58. dakikadaki sert şutunda hata yapmadı.

GAZİANTEP FK’YA VAR FRENİ

Maçın 88. dakikasında ev sahibi ekip adına heyecan dolu anlar yaşandı. Sorescu’nun pasında Draguş topu ağlara gönderdi ancak Gaziantep'in sevinci kısa sürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR uyarısı sonrası Draguş'un topu elle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

KRİTİK GALİBİYET

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak lig sıralamasındaki yerini korudu. Gaziantep FK ise sahasında aldığı bu mağlubiyetle alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

Kaynak: AA