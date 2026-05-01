Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun kurtarışlarıyla devleştiği maçın son bölümlerinde ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR engeline takıldı.

Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı
Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Beşiktaş, zorlu Gaziantep deplasmanından hata yapmadan döndü. Siyah-beyazlılar, maç genelinde kontrolü elinde tutarak sahadan 2-0 galip ayrıldı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

ERSİN DESTANOĞLU KALESINDE DEVLEŞTİ

Gaziantep FK'nın skoru değiştirme çabalarında Beşiktaş file bekçisi Ersin Destanoğlu geçit vermedi. Maçın 51. dakikasında Camara'nın, 63. dakikasında ise Bayo'nun net fırsatlarında kritik müdahaleler yapan genç kaleci, takımının galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Gaziantep ekibinde ise kaleci Zafer Görgen, Jota Silva’nın 58. dakikadaki sert şutunda hata yapmadı.

Gaziantep'te Beşiktaş Gecesi: Kartal 3 Puanı 2 Golle Aldı - Resim : 1

GAZİANTEP FK’YA VAR FRENİ

Maçın 88. dakikasında ev sahibi ekip adına heyecan dolu anlar yaşandı. Sorescu’nun pasında Draguş topu ağlara gönderdi ancak Gaziantep'in sevinci kısa sürdü. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR uyarısı sonrası Draguş'un topu elle kontrol ettiğini belirleyerek golü iptal etti.

KRİTİK GALİBİYET

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak lig sıralamasındaki yerini korudu. Gaziantep FK ise sahasında aldığı bu mağlubiyetle alt sıralardan uzaklaşma fırsatını değerlendiremedi.

