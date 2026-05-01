Bizim Çocuklar Dünya Kupası Modunu Açtı: İki Kıtada Dev Prova

Türkiye’nin 2002’den bu yana süren Dünya Kupası hasreti sona ererken, Milli Takım dev organizasyon için geri sayıma geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), millilerin haziran ayındaki kritik hazırlık takvimini resmen duyurdu. Teknik heyetin son eksikleri görmek için planladığı maçlar, iki farklı kıtada gerçekleşecek.

İLK DURAK İSTANBUL

Milliler, hazırlık serüvenine kendi evinde, taraftarının önünde başlayacak. 1 Haziran tarihinde İstanbul’da oynanacak mücadelede rakip Kuzey Makedonya olacak. Bu karşılaşma, hem takımın taktiksel uyumunu test etmek hem de Dünya Kupası yolculuğu öncesi moral depolamak adına büyük önem taşıyor.

OKYANUS ÖTESİ RANDEVU

İstanbul'daki ilk provanın ardından rotayı Amerika kıtasına kıracak olan ay-yıldızlılar, 6 Haziran’da Venezuela ile karşı karşıya gelecek. ABD’nin Fort Lauderdale kentinde oynanacak bu maç, farklı bir iklim ve oyun tarzına adaptasyon açısından kritik bir viraj olarak görülüyor.

STATLAR VE SAATLER BEKLEMEDE

TFF, her iki karşılaşmanın da oynanacağı stadyumları ve başlama saatlerini önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kaynak: AA