Amedspor kalecisi Cantuğ Temel: O kadar cisim atıldı ama Türkiye haritalı olan, bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı

Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, Bursaspor deplasmanında yaşadıkları saldırıların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Polis çocuğu olduğunu ifade eden Temel, "O kadar cisim atıldı ama beni en çok yaralayan üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu" dedi.

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Amedspor kalecisi Cantuğ Temel: O kadar cisim atıldı ama Türkiye haritalı olan, bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Bursasporlu futbolcuların Amedsporlu oyuncuların üzerine yürüdüğü arbede, polis müdahalesiyle son buldu.

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 Maç öncesi Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleştirilirken Bursaspor tribünlerinde 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler ile özdeşleşen "Beyaz Toros" ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterleri açıldı. 

"BUGÜN 2. GÖZTEPE-ALTAY OLAYI YAŞANABİLİRDİ"

Amedspor kalecisi Cantuğ Temel, yaşananların ardından sosyal medya mecrası Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün 2. Göztepe-Altay olayı yaşanabilirdi. Oynadığımız maçın durdurulması için sanırım bizim de ağır yaralar almamız gerekiyordu. Herkesten ricam artık kimse futbol yüzünden ölmesin, yaralanmasın" ifadelerini kullandı.

Temel'in açıklamaları şöyle:

"Futbolla alakası olmayan bir ortamda cesur bir mücadele verdik, camiamızı tebrik ediyorum, şampiyonluk yolundayız bu yolda böyle küçük taşlara takılabiliriz. Mermi de atılsa, bıçak da atılsa, stat da yıkılsa biz futbol oynamaya devam edeceğiz. Ülkemizin zor günler geçirdiği bu zamanda insanları

sevindirmeye, güzel futbol izletmeye çalışacağız. O kadar cisim atıldı ama beni en çok yaralayan üzerinde bayrağımızın bulunduğu Türkiye haritalı cisim oldu. Milliyeçilik yapacağım derken ülkesinin değerlerinin yerlere fırlatılması, bir polis çocuğu olarak beni çok yaraladı.

Amedsporlu olan olmayan iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim. Bugün 2. Göztepe-Altay olayı yaşanabilirdi. Oynadığımız maçın durdurulması için sanırım bizim de ağır yaralar almamız gerekiyordu. Herkesten ricam artık kimse futbol yüzünden ölmesin, yaralanmasın."

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