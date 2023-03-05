Bursaspor karşılaşması boyunca Amedsporlu futbolculara saldırı
Bursaspor maçına depremin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'dan gelen Amedsporlu futbolculara antrenman sırasında ve karşılaşma sonrasında soyunma salonunda fiziki saldırıda bulundu. Karşılaşma öncesinde Amedspor'a yönelik ırkçı çağrılar yapılmıştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün saat 14.00'da oynanması beklenen Bursaspor-Amedspor karşılaşması öncesinde gerilim yaşandı.
Amedspor oyuncularına yönelik ırkçı sözlü saldırılar bugün sahada antrenman yapıldığı sıralarda fiziki saldırıya dönüştü.
Sahaya inen taraftarlar Amedsporlu oyunculara ve teknik heyete saldırdı. Taraftarlar arasında saldırının devam etmesi için tezahüratların yapıldığı dikkat çekti.
Bursaspor tribünlerinde 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetleri hatırlatan; "beyaz toros" ve Yeşil olarak bilinen Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı.
Amedspor sosyal medya hesabından pankartlara tepki göstererek "Beyaz toroslarınızı da yeşilinizi de yeneceğiz!" ifadelerini kullandı.
Beyaz toroslarınızı da yeşilinizi de yeneceğiz! #Amedspor pic.twitter.com/HUbGofaBXd— AMED SK (@AmedsporSK) March 5, 2023
SALDIRI SOYUNMA ODASINDA DA DEVAM ETTİ
Amedspor tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda ise karşılaşma sonrasında saldırıların devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda saldırıya uğrayan futbolcunun 'Polis vuruyor' ifadeleriyle tepki gösterdiği duyuldu.
Amedspor Kulübü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda futbolcuların maçın ardından soyunma odasında fiziki saldırıya uğradığı kaydedildi. Görüntülerin de paylaşıldığı gönderide şöyle denildi:
Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından futbolcularımıza fiziki saldırı gerçekleşti.
Maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından futbolcularımıza fiziki saldırı gerçekleşti.— Amedspor Kulübü (@amedskofficial) March 5, 2023
Saldırı anlarından kayıt alınabilen görüntüler. pic.twitter.com/EssC8F2RfO
SALDIRILARA RAĞMEN KARŞILAŞMA DEVAM ETTİ
Maçın ilk beş dakikası, tribünlerden sahaya pet şişe ve patlayıcı madde fırlatılmasıyla geçti. Maç başlangıcında ve ilerleyen dakikalarda Amedspor kalecisi Cantuğ Temel’in başına iki kez sert cisim isabet etti. Sağlık ekibi sahaya girdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Temel oynamaya devam etti. Hakem bunlara karşın maça ara vermedi.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz.
Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.
HDP'DEN AÇIKLAMA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi'nden karşılaşmada yaşananlar ile ilgili açıklama yapıldı. HDP'den yapılan açıklama şöyle oldu:
Bursa’da Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız.
Bursa’da Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız. pic.twitter.com/8FPCkJv0wq— HDP (@HDPgenelmerkezi) March 5, 2023
NE OLMUŞTU?
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkım ile karşılaşan Diyarbakır'ın futbol kulübü olan Amedspor'a yönelik ırkçı söylemler karşılaşma öncesi tepkilere neden olmuştu.