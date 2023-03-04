Bursaspor-Amed Sportif maçında seyirci rekoru kırılması bekleniyor!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın saat 14.00’te oynanacak olan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçını yaklaşık 40 bin taraftar tribünden takip edecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yarın saat 14.00’te başlayacak mücadele için çıkartılan biletlerin yüzde 90’ı satıldı.

STAD 44 BİN KAPASİTELİ

44 bin kapasiteli stadyumda kalan biletlerlerin de kısa süre içinde satılması bekleniyor.

REKOR KIRILMASI BEKLENİYOR

Yaklaşık 40 bin Bursaspor taraftarının yer alacağı karşılaşmada TFF 2. Lig’de de seyirci rekorunun kırılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem