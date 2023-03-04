UEFA'dan aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe ceza!

UEFA, 2022-2023 sezonuna ait ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe verilen cezaları açıkladı.

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UEFA'dan aralarında Konyaspor'un da bulunduğu 11 kulübe ceza!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerine ilişkin ilk değerlendirmesini tamamladı.

Bu sezon ödeme yükümlülüklerine uymayan Cluj, Osijek, Aris, Astana, Olimpija Ljubljana ve Rijeka'ya, aynı durumun gelecek sezonlarda da tekrarlanması halinde Avrupa kupalarından men cezası verilmesi kararlaştırıldı.

KONYASPOR'A 150 BİN EURO CEZA

Ayrıca 2022-2023 sezonundaki vadesi geçmiş borçları nedeniyle Cluj 250 bin avro, Osijek ve Konyaspor 150'şer bin euro, Olimpija Ljubljana 100 bin euro, Aris ve Valmiera 50'şer bin euro, Astana 30 bin euro, Borac Banja Luka, Kyzyl-Zhar ve Floriana 10'ar bin euro para cezası aldı.

Kaynak: AA

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