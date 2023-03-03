Bu kez ses İzmir'den geldi: Göztepe-Boluspor maçında "hükümet istifa" sloganı

Göztepe- Boluspor maçı öncesinde hükümet istifa sloganları atıldı.

Son Güncelleme:
Bu kez ses İzmir'den geldi: Göztepe-Boluspor maçında "hükümet istifa" sloganı

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmaya başlayan Göztepe- Boluspor maçı başlamadan önce tribünler "Hükümet istifa!" sloganı attı.

Göztepe maça siyah forma, şort ve çorapla çıkarken güney tribününde dev depremzedelerle dayanışma pankartı açıldı. Başlama düdüğü öncesinde de tribünler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı. 

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden yapılan "hükümet istifa" tezahüratı sonrası iktidar kanadından kulüpler hedef gösterilmişti. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmiş ve hatta bazı taraftarlara spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti. 

Son Güncelleme:
Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır Ölçüsü hiç şaşmayan kek nasıl yapılır? 29 yıllık aşçının verdiği sır
LeBron James en az 3 hafta daha yok LeBron James en az 3 hafta daha yok
Ali Koç'tan iktidara sert eleştiriler: 'Bu iş çok sakat bir yere gidiyor' Ali Koç'tan iktidara sert eleştiriler
Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor Tel tel dökülen bir börek. Aniden misafir baskını yiyenler yapıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller Türkiye’de deprem riski olmayan bölgeler belli oldu: İşte o iller
EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak EYT'liye ek zam müjdesi: Emekli maaşları artacak
Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası İYİ Partililerde istifa furyası: Sosyal medyadan paylaştılar
Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek İstanbul için korkutan deprem açıklaması: Bu ilçelerde 10 şiddetinde hissedilecek