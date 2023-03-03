Bu kez ses İzmir'den geldi: Göztepe-Boluspor maçında "hükümet istifa" sloganı

İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmaya başlayan Göztepe- Boluspor maçı başlamadan önce tribünler "Hükümet istifa!" sloganı attı.

Göztepe maça siyah forma, şort ve çorapla çıkarken güney tribününde dev depremzedelerle dayanışma pankartı açıldı. Başlama düdüğü öncesinde de tribünler "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı attı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında tribünlerden yapılan "hükümet istifa" tezahüratı sonrası iktidar kanadından kulüpler hedef gösterilmişti. Maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmiş ve hatta bazı taraftarlara spor müsabakalarını seyirden men cezası verilmişti.