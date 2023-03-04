35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası: Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor maçında gerçekleşen eylemlerden dolayı 35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

35 bin taraftara tedbir uygulandığı iddiası: Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Şubat'ta Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında gerçekleşen "hükümet istifa" tezahüratlarından dolayı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda "sadece 23 taraftar hakkında işlem yapılarak, seyirden yasak tedbiri uygulandığı" vurgulanan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "35 bin taraftar hakkında tedbir uygulandığı" yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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