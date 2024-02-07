Alperen Şengün'den bir "double double" daha: Fakat Rockets'a yetmedi
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 20 sayı 10 ribaund kaydettiği maçı Rockets 3 sayı farkla kaybetti.
ABD ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de Indiana Pacers, sahasında Houston Rockets'ı 132-129 yendi.
Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 10 ribaund, 6 asistlik performans sergilediği maçta Pacers'a 3 sayı farkla yenilen Rockets, bu sezon 27. mağlubiyetini yaşadı.
Ev sahibi ekipte Pascal Siakam 29 sayı, 4 ribaund, 4 asist; Myles Turner 21 sayı, 3 ribaund ve Tyrese Haliburton 18 sayı, 7 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Rockets'ta Jalen Green 30 sayı, 3 ribaund; Dillon Brooks 23 sayı, 3 ribaund ve Jabari Smith 20 sayı, 9 ribaundla salondan ayrıldı.
Kaynak: AA