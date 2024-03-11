Alperen Şengün için büyük şansızlık: Parkeyi sedyeyle terk etti

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, dün oynanan maçta yaşadığı sakatlık sebebiyle parkeyi sedyeyle terk etti.

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Alperen Şengün için büyük şansızlık: Parkeyi sedyeyle terk etti

Amerika ve Kanada takımlarının yer aldığı NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Sacramento Kings ile oynanan maçta sağ dizinden ve ayak bileğinden sakatlanarak salonu tekerlekli sandalyeyle terk etti.

Karşılaşmanın tamamlanmasına 39 saniye kala 108-100 Rockets üstün durumdayken Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün, sağ ayağını kontrolsüz bir şekilde yere yan basarak sakatlandı.

Yaşadığı sakatlık sonrası yerden kalkamayan milli basketbolcu, sahayı tekerlekli sandalyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Milli basketbolcunun dizindeki ve ayak bileğindeki sakatlığının boyutu, çekilecek MR sonrası netleşecek.

Houston Rockets'in Sacramento Kings'i 112-104 yendiği maçı Şengün 14 sayı, 6 ribaunt, ikişer asist ve top çalma ile maçı tamamladı.

ŞANSIZLIK

Şansız bir sakatlık yaşan Şengün, bu sezon 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları tutturdu.

Kaynak: AA

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