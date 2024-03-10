Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı
Real Madrid ligde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Oyuna son dakikalarda giren Arda Güler, transferinden 8 ay sonra Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.
İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.
Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran ev sahibi, 88. dakikada Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i oyuna aldı.
Transferi sonrası art arda yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü şans verilmeyen Arda 90+4. dakikada Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.
La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.