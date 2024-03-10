Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Real Madrid ligde Celta Vigo'yu 4-0 mağlup etti. Oyuna son dakikalarda giren Arda Güler, transferinden 8 ay sonra Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında Celta Vigo'yu ağırladı.

İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.

Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran ev sahibi, 88. dakikada Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i oyuna aldı.

Transferi sonrası art arda yaşadığı sakatlıkların ardından bir türlü şans verilmeyen Arda 90+4. dakikada Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.

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