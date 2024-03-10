Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği, Altay'ı farkla geçti

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Altay, konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 4-0’lık skorla mağlup oldu.

Son Güncelleme:
Trendyol 1. Lig: Gençlerbirliği, Altay'ı farkla geçti

Trendyol 1. Lig’in 26. haftasında Altay, konuk ettiği Gençlerbirliği’ne 4-0’lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Altay, geriden topla çıkmak isterken Ensar baskı yaptı ve savunmadan seken meşin yuvarlak Melih’in önünde kaldı. Ceza sahası içine sağ çaprazdan giren Melih’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada Lea Siliki’nin ceza sahası yayının solundan verdiği pasta topa hareketlenen Melih, kale önünde yerde kaldı. Mustafa’nın Melih’e müdahalesini belirleyen maçın hakemi Raşit Yorgancılar penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada penaltıda topun başına gelen Ensar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada Buğra’nın ceza yayının hemen gerisinde kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

59. dakikada Melih pasını ceza sahası içine doğru koşu yapan Buğra’ya aktardı. Buğra’nın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlara gitti. 4-0

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Ferhat Çalar

Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Kuban Altunbudak, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Onur Efe dk. 72), Salih Sarıkaya, Enes Yetkin (Erdem Özcan dk. 60), Murat Berkan Demir, Mehmet Gündüz (Deniz Kadah dk. 39) Enes Öğrüce (Emre Tangeldi dk. 72), Nurettin Küçükdeniz (Arda Gezer dk. 60)
Yedekler: Ulaş Hasan Özçelik, Yusuf Tekin, Tugay Gündem, Emre Tangeldi, Murat Uluç, Ali Kızılkuyu
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Francis Nzaba, Alperen Babacan, Rahman Buğra Çağıran (Jimmy Durmaz dk. 61), James Lea Siliki (Bentley dk. 61), Ensar Kemaloğlu (Musa Çağıran dk. 69), Arda Temur, Amilton (Halil Yılmaz dk. 69), Melih Bostan, Gaetan Laura (Baran Aksaka dk. 77)
Yedekler: Orkun Özdemir, Yasin Güreler, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Melih Bostan (dk. 19), Ensar Kemaloğlu (dk. 45+2 pen.), Buğra Çağıran (dk. 53, 59) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam, Enes Öğrüce, Nurettin Küçükdeniz, Onur Efe (Altay)

Etiketler
Ankara İzmir Altay Gençlerbirliği Trendyol Futbol
Son Güncelleme:
Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı Ünlü otel devi iflasın eşiğine geldi! Türkiye'nin en çok konuşulanları arasındaydı
Dani Alves'in intihar haberi gerçek mi? Kardeşi ve basın danışmanından açıklamalar geldi Kardeşi ve basın danışmanından açıklamalar geldi
Karagümrük yeni antrenörünü açıkladı Karagümrük yeni antrenörünü açıkladı
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En havalı 5 burç açıklandı
Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum: 'Bir ankette 10 kişi farkla önde' Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışında son durum
Yeni açıklama geldi: Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı? Asgari ücret ve emekliye ek zam yolda mı?
Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek Prof. Orhan Şen uyardı: Tam 5 gün sürecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan'da indirimli et ve kıyma satacak