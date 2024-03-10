Dani Alves'in intihar haberi gerçek mi? Kardeşi ve basın danışmanından açıklamalar geldi

Cinsel saldırı suçundan tutuklanan eski Barcelona ve Brezilya Milli Takımı oyuncusu Dani Alves'in intihar ettiği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

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Dani Alves'in intihar haberi gerçek mi? Kardeşi ve basın danışmanından açıklamalar geldi

İspanyol devleri Sevilla'da ve Barcelona'da da forma giymiş olan, Brezilya Milli Takımı'nın sağ beki Dani Alves, 20 Ocak 2023'te cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştı

4.5 yıl hapis cezası alan oyuncunun intihar ettiği bilgisi yayılmıştı.

40 yaşındaki oyuncunun son durumu bilinmezken, iddialar hakkında kardeşi Nay Alves ve basın danışmanından açıklamalar geldi.

'DOĞRULUK PAYI YOKTUR'

Ney Alves, cumartesiyi pazara bağlayan gece Instagram'dan yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Zaten hüküm giydi. Yetmedi mi? O, hapishanede. Şimdi ise ölmesini istiyorsunuz. Kardeşimin öldüğünü görmek istiyorsunuz. Nasıl bir acımasızlık! Babam 70 yaşın üzerinde, annem ise 60 yaşın. Sizin aileniz yok, değil mi? Bu sayfalar bu şeyleri yayıp duruyor."

Dani Alves'in basın danışması ise iddiaların kaynağını açıklayarak, söylentinin asılsız olduğunu, “Bilgi, Rio de Janeiro'dan Paulo Albuquerque tarafından sosyal ağ X profilinde yayınlanmıştır. Hiçbir dayanağı ve doğruluk payı yoktur. Bu iddiayı ortaya atan sorumsuz kişiye dava açılmalı" sözleriyle aktardı.

NE OLMUŞTU?

Dani Alves, 30 Aralık 2022'de Barselona'da bir gece kulübünde tanıştığı bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 4 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Alves, suçlamayı reddederek masum olduğunu belirtmişti. İspanya'da görülen mahkeme, mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaraların bulunduğunu belirtmişti. Ayrıca cinsel ilişkinin rıza olmaksızın gerçekleştiğine hükmetmişti.

Brezilyalı sağ bek Alves, savunmasında şu ifadeyi kullanmıştı:

"O gece Sutton gece kulübünün VIP alanının tuvaletinde olanlarla ilgili olarak vicdanım gerçekten rahat.”

İspanya’da görülen mahkemenin karar metninde ise Dani Alves'in suçuna dair şunlar denmişti:

“Sanığın (Dani Alves) müştekiyi anieden yakalayarak yere attığı, hareket etmesini engellediği ve müştekinin ‘hayır’ demesine, ayrılmak istemesine rağmen cinsel ilişkiye girdiği kanıtlanmıştır. Bunu, şiddet kullanımı ve rıza olmamasına rağmen yaptığı tespit edilmiştir. Mağdur, cinsel ilişkiye tüm gücüyle karşı çıkmış ancak engel olamamıştır. Mağdurun iradesini kırmak için şiddetin varlığını açıkça ortaya koyan yaralar mevcuttur. Sanık da cinsel ilişkiyi inkar etmemiştir. Mağdurun rıza gösterdiğine dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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