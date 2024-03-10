Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisinin startını verdi

Trabzonspor, ligin 30. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

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Trabzonspor, Fenerbahçe mesaisinin startını verdi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 29. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından 12 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig
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