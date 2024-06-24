Almanya 90+2'de durumu eşitledi, liderliği İsviçre'den kaptı
EURO 2024 A Grubu'nun son maçları kapsamında İsviçre ile Almanya Frankfurt'ta karşı karşıya geldi. Almanya, uzatmalarda bulduğu gol şansıyla durumu eşitleyerek sahadan 1-1 ayrıldı.
EURO 2024 gruplarında son maçlara gelindi. A Grubu'nda İsviçre ile Almanya, Frankfurt'ta karşı karşıya geldi.
Almanya, 90+2. dakikada bulduğu beraberlik golüyle gruptaki liderliği rakibinden almayı başardı.
İsviçre'yi Almanya karşısında öne geçiren gol, 28. dakikada Dan Ndoye'dan gelmişti. 90+2. dakikada ise Almanya'da öne çıkan Niclas Füllkrug, rakip takımın filelerini havalandırarak beraberliği getirdi. Bu sonuçla, Almanya gruptaki liderliği İsviçre'nin elinden almış oldu.