Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarısını altın madalya ile taçlandırdı, Avrupa Şampiyonu oldu

Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, başarısını altın madalya ile taçlandırdı, Avrupa Şampiyonu oldu

Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte altın madalya kazandı. Bu başarıyla Kuzey, Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.

Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalya kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da altın madalya kazanan milli sporcuyu kutlayarak, "1500 metre serbest finalinde 14.55.64'lük derecesi ile altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutluyorum. Altın madalya elde edilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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