İtalya, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı
İtalya Kadın Milli Voleybol Takımı, nefes kesici bir finalin ardından 2024 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.
İtalya, 2024 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Huamark Spor Salonu'nda oynanan finalde Japonya'yı 3-1 mağlup eden İtalya, kupayı havaya kaldırdı.
Finalde İtalya, 25-17, 25-17, 21-25 ve 25-20'lik setlerle mutlu sona ulaştı.
İtalya, 2022'de Türkiye'de elde ettiği şampiyonluğun ardından FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde ikinci kez zafere uzandı.
Kaynak: AA