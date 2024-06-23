Türkiye, FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde İtalya'ya takıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da devam eden FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) İtalya ile karşı karşıya geldi. Milliler, üçüncü hafta dördüncü maçında da yenilgi yaşadı.

Türkiye, FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde İtalya'ya takıldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü haftasındaki dördüncü maçında İtalya'ya 3-1 yenildi.

Milli takım, VNL'de bu sezon 12. ve son maçına çıkarken 11. yenilgisini yaşadı. Milliler, sezonu 5 puanla 16. ve son sırada tamamladı.

Bu sezon VNL'de küme düşme olmadığı için ay-yıldızlı ekip, gelecek sezon da bu ligde yer alacak.

Salon: Stozice Arena

Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Beytullah Hatipoğlu, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan)

İtalya: Sanguinetti, Sbertoli, Porro, Mosca, Bovolenta, Bottolo (Laurenzano, Recine, Falaschi, Gironi, Caneschi)

Setler: 21-25, 26-24, 19-25, 21-25

Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

Kaynak: AA

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