Alman ve Fransız Devleri Osimhen'i İstiyor... Galatasaray’dan Rekor Bonservis

Bayern Münih’in radarına giren Victor Osimhen için Galatasaray’ın talebi netleşti. Sarı kırmızılıların 150 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Bayern Münih’in, olası bir forvet ayrılığı senaryosuna karşı transfer çalışmalarına başladığı ve gündemine Victor Osimhen’i aldığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Alman ekibi, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

DEV BONSERVİS

NTV Spor'da yer alan habere göre Teknik direktör Vincent Kompany, Osimhen’i klasik bir 9 numara olarak değerlendiriyor ve hücum hattında görmek istiyor. Galatasaray’ın oyuncu için 150 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Bu rakamın transfer sürecini zorlaştırabileceği ve pazarlıkların yüksek bir seviyeden başlayacağı kaydedildi.

Alman ve Fransız Devleri Osimhen'i İstiyor... Galatasaray’dan Rekor Bonservis - Resim : 1

PSG DE PEŞİNDE

Öte yandan Paris Saint-Germain’in de Osimhen’le ilgilendiği ancak oyuncunun yıllık 21 milyon euroluk maaş beklentisi ile bonservis talebinin Fransız kulübü tarafından yüksek bulunduğu ifade edildi. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique’nin ise oyuncunun teknik profilini değerlendirme aşamasında olduğu aktarıldı. Transfer sürecinin yaz dönemine doğru netleşmesi bekleniyor.

