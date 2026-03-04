Bahçeli 'Ahmetler Makama' Çağrısında Bulunmuştu: İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, Bakanlık kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyım olarak görevlendirilmişti.

İki ayda bir yenilenen görevlendirme süresi, 4 Mart 2026 tarihi itibarıyla yeniden değerlendirilerek iki ay daha uzatıldı.

Bu kapsamda, Mardin Büyükşehir Belediyesindeki kayyım yönetimi mevcut görevine devam edecek.

Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA