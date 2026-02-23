Osimhen Hakkında Bomba İddia! Kadroda Yer Almamıştı

Galatasaray’ın Konyaspor yenilgisi sonrası gözler Osimhen'in neden kadroda yer almadığına çevrildi. Osimhen’in iki aylık maaşını alamadığı iddiası kulisleri hareketlendirdi.

Osimhen Hakkında Bomba İddia! Kadroda Yer Almamıştı
Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanında aldığı 2-0’lık mağlubiyet yalnızca puan kaybıyla sınırlı kalmadı. Karşılaşmada Victor Osimhen’in kadroda yer almaması ve Mauro Icardi’nin ilk yarı sonunda oyundan alınması, teknik tercihlerin ötesinde soruları beraberinde getirdi. Teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada Osimhen’in dizinde ağrı bulunduğunu ve oyuncuyu riske etmek istemediklerini söyledi.

MAAŞ KRİZİ Mİ?

Ancak Hürriyet’in haberine göre Osimhen cephesinde farklı bir iddia gündeme geldi. Yıllık net 21 milyon euro karşılığında Galatasaray’la anlaşan Nijeryalı futbolcunun ocak ve şubat aylarına ait maaşlarını henüz alamadığı öne sürüldü. Haberde, oyuncunun Juventus deplasmanı öncesinde risk almak istemediği ve teknik ekiple bu doğrultuda bir görüşme yaptığı aktarıldı. Kulüpten söz konusu maaş iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray
