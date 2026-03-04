Metehan Baltacı Hakkındaki İddianame Kabul Edildi: İlk Duruşma Tarihi Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbolda bahis soruşturması kapsamında adı geçen Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ile ilgili hazırlanan iddianame İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda iddianamenin kabul edilmesine karar verdi. Mahkeme tarafından hazırlanan tensip zaptında ayrıca Baltacı’nın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Metehan Baltacı hakkında şike ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hazırlanan iddianame resmen kabul edildi. Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda genç futbolcu, 25 Mart tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

