Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Orta Doğu’daki gerilime müdahale için Akdeniz’e uçak gemisi ve savaş gemileri gönderme talimatı verdi.

Son Güncelleme:
Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşın yayılma riski taşıdığı Orta Doğu’ya takviye askeri güç gönderileceğini açıkladı. Macron, Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Akdeniz’e doğru yola çıkacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Fransız halkına seslenen Macron, kısa süre önce de bölgeye savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve havadan erken uyarı radar unsurları sevk edildiğini belirtti. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Languedoc savaş gemisinin gönderildiğini ve hava savunma kapasitesinin güçlendirildiğini kaydetti.

Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor - Resim : 1

Macron, çatışmaların ilk saatlerinden itibaren 'meşru müdafaa' kapsamında bazı dronların düşürüldüğünü, iki Fransız üssünün sınırlı saldırılara maruz kaldığını ve maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Hakan Fidan Anlattı: İşte Adım Adım Gelen İran SaldırısıHakan Fidan Anlattı: İşte Adım Adım Gelen İran SaldırısıGüncel

Trump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma TalimatıTrump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma TalimatıDünya

Trump'tan Çarpıcı İran Çıkışı: En Korktuğu Senaryo Ne?Trump'tan Çarpıcı İran Çıkışı: En Korktuğu Senaryo Ne?Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fransa Emmanuel Macron
Son Güncelleme:
Trump'tan Çarpıcı İran Çıkışı: En Korktuğu Senaryo Ne? Trump'tan Çarpıcı İran Çıkışı: En Korktuğu Senaryo Ne?
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Trump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma Talimatı Trump Düğmeye Bastı: Hürmüz İçin Donanma Talimatı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a Seyirci Yasağı Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a Seyirci Yasağı
Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler... Türkiye'nin Konuştuğu Cinayette Fatma Nur Öğretmene Acı Veda: Akın Akın Geldiler...
ABD-İsrail-İran Savaşı Dördüncü Gününde | İsrail Karadan Lübnan'a Girdi... İran'da Acı Bilanço, Tel Aviv'de Şiddetli Patlamalar İran, ABD'nin Dubai'deki Konsolosluğunu Vurdu
Fatma Öğretmeni Katleden Öğrenciden Kan Donduran İfade Fatma Öğretmeni Katleden Öğrenciden Kan Donduran İfade