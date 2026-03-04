Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaşın yayılma riski taşıdığı Orta Doğu’ya takviye askeri güç gönderileceğini açıkladı. Macron, Fransa’nın uçak gemisi Charles de Gaulle ve ona eşlik eden savaş gemilerinin Akdeniz’e doğru yola çıkacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Fransız halkına seslenen Macron, kısa süre önce de bölgeye savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve havadan erken uyarı radar unsurları sevk edildiğini belirtti. Ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti’ne Languedoc savaş gemisinin gönderildiğini ve hava savunma kapasitesinin güçlendirildiğini kaydetti.

Macron, çatışmaların ilk saatlerinden itibaren 'meşru müdafaa' kapsamında bazı dronların düşürüldüğünü, iki Fransız üssünün sınırlı saldırılara maruz kaldığını ve maddi hasar oluştuğunu açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi