ABD-İsrail-İran Savaşı 5. Gününde | İsrail: İran'ın Yeni Lideri de Hedefimiz Olacak

Ortadoğu’da gerilim hızla tırmanırken ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalar dünya gündeminin ilk sırasında... İran’ın başkenti Tahran’da ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle yeniden şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada İran’ın lider kadrosu ve ordusunun büyük darbe aldığını öne sürerek “Konuşmak istediler, artık çok geç” ifadelerini kullandı.

Dubai’deki ABD Konsolosluğu’nun hedef alınması ve Hürmüz Boğazı için ABD donanmasının devreye girebileceği yönündeki açıklamalar, bölgede gerilimin daha da büyüyebileceği yorumlarına neden oldu. İşte ABD - İsrail - İran savaşı son dakika haberi...

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle:

13.25 İRAN'DAN YENİ TEHDİT

İsrail ordusu, Lübnan’daki Litani Nehri’nin güneyine saldırı tehdidinde bulunarak bölgenin tamamen boşaltılmasını istedi.

13.22 RAFİNERİ İKİNCİ KEZ VURULDU

Suudi Arabistan’ın en büyük yerel rafinerisini barındıran Saudi Aramco’ya ait Ras Tanura tesisinin çarşamba günü bir kez daha insansız hava aracıyla hedef alındığı bildirildi.

Yetkililer, ilk incelemelere göre saldırının bir drone tarafından gerçekleştirildiğini ve tesiste herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

Ras Tanura kompleksinin, pazartesi günü düzenlenen başka bir drone saldırısının ardından geçici olarak kapatıldığı duyurulmuştu.

13.17 F-35 İLK KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, İsrail'e ait bir F-35'in Tahran üzerinde bir İran savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı. Bu gelişmeyle beraber F-35 savaş tarihinde ilk kez uçak düşürmüş oldu.

12.30 İRANLI SAVAŞ GEMİSİNDEN EN AZ 101 KİŞİ KAYIP

Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısıyla batırılan IRIS DENA isimli fırkateynde yer alan en az 101 kişinin kaybolduğu, 78 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yerel kaynaklar, geminin ülkenin güneyindeki Galle kıyıları açıklarında saldırıya uğradığını, kurtarılan yaralıların Galle'deki bir hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Saldırı hakkında detaylı bilgi henüz verilmedi.

11.49 'MÜZAKEREYİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhbir, "ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek" dedi.

İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek, "Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik" ifadelerini kullandı.

11.25 İRAN: 26 İHA DÜŞÜRDÜK

İran ordusu, ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana, 26 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Saldırıların başlamasından bu yana 26 düşman İHA'sını düşürdük ve bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) ise sağlam şekilde ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.

09.30 İRAN'IN YENİ LİDERİ DE HEDEF OLACAK

İsrail, İran’da dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından seçilecek herhangi bir yeni liderin de hedef alınacağı uyarısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Çarşamba günü yaptığı açıklamada İran’daki yeni liderin kim olacağının ya da nerede saklanacağının önemli olmadığını söyledi. Katz, “İran’daki terör rejimi tarafından atanacak her lider ortadan kaldırılacak açık bir hedef olacaktır” dedi.

Katz ayrıca Başbakan ile birlikte İsrail ordusuna, “Aslanın Kükreyişi” adı verilen operasyonun hedefleri kapsamında gerekli tüm araçlarla bu göreve hazırlanma talimatı verdiklerini belirtti.

İsrailli bakan, “Adının ne olduğu ya da nerede saklandığı önemli değil” diyerek İsrail’in ABD ile birlikte İran rejiminin askeri kapasitesini zayıflatmaya devam edeceğini ve İran halkının mevcut yönetimi devirmesi için koşullar oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

09.20 BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki "Hizbullah kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesine yeni hava saldırısında bulundu. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyuldu, bölgeden dumanlar yükseldi.

08.30 TRUMP'TAN TAHLİYE AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu"ndan bu yana 9 binden fazla ABD vatandaşının Orta Doğu'dan güvenli şekilde ülkesine dönüş yaptığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, paylaşımında Orta Doğu’da bulunan ABD vatandaşlarının ülkelerine dönmek istemeleri halinde izlemeleri gereken adımlara yer verdi.

07.20 ABD'NİN 'ORTA DOĞU'DAKİ KALBİ' VURULDU

Katar, İran'dan fırlatılan iki balistik füzenin hedefi oldu. Bir füze hava savunma sistemlerince önlenirken, diğeri ABD'nin "Orta Doğu'daki kalbi" olarak bilinen El-Udeyd Hava Üssü'ne düştü; can kaybı yaşanmadı.

07.10 ABD: 2 BİN HEDEF VURULDU

ABD CENTCOM, 2 bin hedefin vurulduğunu ve 17 İran gemisinin batırıldığını açıklarken, İran misilleme olarak 500’ü aşkın balistik füze ve 2 binden fazla drone fırlattığını bildirdi.

