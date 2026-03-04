Hamaney'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu

ABD-İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinin Meşhed'de toprağa verileceği bildirildi. İmam Humeyni Camii’nde yapılacak törenin üç gün süreceği açıklandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

ÜÇ GÜN ARALIKSIZ SÜRECEK

Cenaze programına ilişkin detayları paylaşan Iran International News, Hamaney’in cenaze töreninin İmam Humeyni Cami’sinde üç gün ve 24 saat aralıksız süreceği aktarırken törenin bugün yerel saatle 18:30’da başlayacağını duyurdu.

