Hamaney'in Nereye Defnedileceği Belli Oldu

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, Hamaney'in naaşı, başkent Tahran'da düzenlenecek törenlerin ardından Sekizinci İmam İmam Rıza Türbesi'nin bulunduğu Meşhed kentinde defnedilecek.

Törenlerin detayları, zamanı ve ayrıntılı programlarının yetkililer tarafından daha sonra açıklanacağı bildirildi.

İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

ÜÇ GÜN ARALIKSIZ SÜRECEK

Cenaze programına ilişkin detayları paylaşan Iran International News, Hamaney’in cenaze töreninin İmam Humeyni Cami’sinde üç gün ve 24 saat aralıksız süreceği aktarırken törenin bugün yerel saatle 18:30’da başlayacağını duyurdu.

Kaynak: AA