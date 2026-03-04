Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a Seyirci Yasağı
UEFA, Galatasaray'a Juventus deplasmanındaki taraftar olayları nedeniyle Liverpool maçında seyirci yasağı verdi. Kulüp, bu karara itiraz edecek.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, Liverpool deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak. UEFA Disiplin Kurulu, 25 Şubat’ta Juventus deplasmanında yaşanan taraftar olayları nedeniyle sarı-kırmızılılara seyirci yasağı ve 40 bin Euro para cezası verdi.
İTİRAZ HAZIRLIĞI
Galatasaray Kulübü, karara itiraz edeceğini açıkladı. 18 Mart Çarşamba günü Liverpool’a konuk olacak takım, UEFA Tahkim Kurulu’na başvuracak.
