Torino'da Nefes Kesen Rövanş: Galatasaray Tur Biletini Uzatmalarda Kaptı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanş maçında Juventus’a konuk oldu. İlk maçta 5-2’lik avantajı bulunan sarı-kırmızılılar, İtalya’daki karşılaşmada zor bir sınav verdi.

Maçın normal süresi, Galatasaray açısından kabus gibi geçti. Juventus, 48. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen Locatelli, Gatti ve McKennie’nin golleriyle normal süreyi 3-0 önde tamamladı ve mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

UZATMALARDA NOKTA KONULDU

Uzatma dakikalarında ise Aslan sahneye çıktı. İlk uzatma devresinin sonunda Osimhen skoru 3-1’e getirirken, ikinci uzatma devresinde Barış Alper Yılmaz’ın golüyle mücadele 3-2 tamamlandı. Toplam skorda Galatasaray, 7-5’lik üstünlükle turu geçen taraf oldu. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi 27 Şubat Cuma günü belli olacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

36. dakikada Lucas Torreira’nın ceza sahasında yaptığı faul sonrası Juventus penaltı kazandı. Manuel Locatelli takımını 1-0 öne geçirdi.

Juventus, Manuel Locatelli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/UyyiXW0es3 — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

JUVENTUS 10 KİŞİ KALDI, GOLLERİ BULDU

Juventus'ta Kelly, 49. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Hakem Pinheiro pozisyonu VAR'da izledikten sonra sarı kartı iptal edip direkt kırmızı kart gösterdi. Juventus, 70. dakikada ikinci golü buldu: 2-0. Ev sahibi takım üçüncü golü McKennie'yle buldu.

Juventus, Weston McKennie'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. pic.twitter.com/f6L7DKQBhk — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

Normal süre 3-0 sona erdi. Karşılaşmada 30 dakikalık uzatma devresine geçildi.

Osimhen, 105+1'de farkı ikiye düşürdü: 3-1.

GOOOLLL! Aradığımız golü Victor Osimhen ile buluyoruz! Temsilcimiz Galatasaray, tur için avantajı yakaladı! pic.twitter.com/licQJCcqjl — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

Barış Alper Yılmaz, 119. dakikada maça noktayı koydu: 3-2.

GOOOLLL!! Barış Alper Yılmaz, 119'da yıktı Juventus'u! Torino'da kötü başlayan gece güzel bitti! pic.twitter.com/EIcQUX04Fv — TRT Spor (@trtspor) February 25, 2026

Kaynak: Haber Merkezi