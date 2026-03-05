Trump'tan Saldırı Savunması: 'Biz Yapmasak, Onlar Yapardı'

İran'a saldırıya ilişkin konuşan ABD Başkanı Trump, "Biz bunu yapmasak onlar İsrail’e yapardı" dedi.

Son Güncelleme:
Trump'tan Saldırı Savunması: 'Biz Yapmasak, Onlar Yapardı'
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir yuvarlak masa toplantısında İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'ın uzun yıllardır bölgede istikrarsızlığa sebep olduğunu savunarak İran rejiminin 'Amerikan çıkarlarına aykırı' bir yapı olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, İran’dan bir saldırı olmaksızın kendilerinin bu ülkeye saldırmalarını, "Eğer biz ilk adımı atmasaydık, onlar İsrail'e aynı şeyi yapacaklardı ve mümkün olsaydı bize de aynı şeyi yaparlardı" şeklinde savundu.

'NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLACAKLARDI'

İran'la ilgili şu anda güçlü bir konumda olduklarını ve hem Amerikan hem de İsrail ordusunun beraber bu süreci sürdüreceğini kaydeden Trump, "Haziran ayında iki hafta içinde saldırı yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı. Eğer B-2 saldırılarını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olacaklardı" şeklinde konuştu. ABD Başkanı, önceki günkü açıklamasında, İsrail'in kendilerini İran'la savaşa sürüklediği yönündeki görüşleri reddetmiş, 'aslında kendisinin İsrail'i zorlamış olabileceğini' ifade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
ABD Donald Trump İran
