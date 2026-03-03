Başakşehir’de Gol Düellosu! Trabzonspor Çeyrek Finalde

Trabzonspor, RAMS Başakşehir deplasmanında 6 gollü ve kırmızı kartlı mücadeleyi 4-2 kazandı. Bordo-mavililer son dakikalarda bulduğu gollerle çeyrek final biletini aldı, Başakşehir kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda çeyrek final hedefiyle sahaya çıkan Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir’i 4-2 mağlup ederek adını son sekize yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada 6 gol atılırken, ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Maça hızlı başlayan taraf Trabzonspor oldu. 6. dakikada Ernest Muçi’nin kullandığı kornerde Felipe Augusto’nun kafa golüyle öne geçen bordo-mavililer, ilk yarıda farkı artıramadı. İkinci yarının hemen başında Da Costa skora denge getirdi.

GOLLER ÜST ÜSTE GELDİ

66. dakikada Brnic’in golüyle Başakşehir öne geçse de Trabzonspor çabuk yanıt verdi. 69. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın şık vuruşu eşitliği sağladı. 79. dakikada Ousseynou Ba’nın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu.

Başakşehir’de Gol Düellosu! Trabzonspor Çeyrek Finalde - Resim : 1

Son bölümde baskıyı artıran Trabzonspor, 84. dakikada Onuachu’nun golüyle yeniden öne geçti. Hemen ardından Ozan Tufan’ın baskısıyla gelen gol skoru belirledi: 4-2. Bu sonuçla Trabzonspor çeyrek finale yükselirken, Başakşehir kupaya veda etti.

Trabzonspor
