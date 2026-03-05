ABD-İsrail-İran Savaşı 6. Gününde | Şiddetli Patlamalar! İsrail'de Alarm Sirenleri Çaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da gerilim her geçen saat artıyor. İran, İsrail’e yönelik dördüncü misilleme saldırısını başlatırken birçok şehirde alarm sirenleri çaldı, Kudüs’te patlama sesleri duyuldu. Bölgedeki güvenlik riski nedeniyle Katar, ABD’nin Doha Büyükelçiliği çevresinde yaşayan vatandaşlarını tahliye etme kararı alırken, İran’ın başkenti Tahran’da da şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi. İşte ABD - İsrail - İran savaşı son dakika haberi...

Bölgeden sıcak gelişmeler şöyle:

08.51 İRAN: TÜRKİYE TOPRAKLARINA FÜZE ATMADIK

İran Genelkurmay Başkanlığı: Türk topraklarına herhangi bir füze ateşlediğimizi reddediyoruz ve dost komşumuz Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz.

08.00 İRAN'DAN İSRAİL'E YENİ FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının düzenlendiğini bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi. Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı. İsrail basınında çıkan haberlerde de İran'dan düzenlenen saldırıların ülkenin orta kesimini hedef aldığı ve Kudüs'te uyarı alarmlarının çaldığı kaydedildi.

07.31 TAHRAN’DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

07.00 'GÜNEY KIBRIS'I VURAN DRON İRAN'DAN KALKMADI'

İngiltere Savunma Bakanlığı, 2 Mart’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz üssü Akrotiri’yi vuran dronun İran’dan kalkmadığını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada Orta Doğu’daki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini korumak için F-35B ve Typhoon jetlerinin bölgede gece boyu uçuşlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

