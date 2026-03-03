Galatasaray Tur Biletini Alanya’da Kesti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son maçında Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray Tur Biletini Alanya'da Kesti
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda 9 puanla lider giren Galatasaray, 7 puanlı Alanyaspor’a konuk oldu. Oba Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. 4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, 6. dakikada ağları havalandırarak takımını öne geçirdi. Sarı kırmızılılar baskısını sürdürdü. 29. dakikada sol kanattan gelişen atakta Eren Elmalı’nın pasını Barış Alper Yılmaz tamamladı, Renato Nhaga’ya bıraktı. Genç oyuncunun sert şutu farkı ikiye çıkardı. Nhaga böylece Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

ASLAN LİDER BİTİRDİ

Ev sahibi ekip ilk yarıda Hagi ve Güven Yalçın ile önemli fırsatlar yakalasa da kaleci Günay geçit vermedi. İkinci yarıda Alanyaspor oyuna ortak olmaya çalıştı. 78. dakikada Mounie’nin golüyle fark bire inse de kalan dakikalarda skor değişmedi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Galatasaray, grubu lider tamamlayarak kupada çeyrek finale yükseldi.

