Altında Dalgalı Seyir Sürüyor: Gram Altında Yükseliş Yeniden Başladı

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Özellikle Orta Doğu’da artan gerilim ve belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine neden oluyor.

Bir gün önce 7 bin 200 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın, 4 Mart 2026 Çarşamba sabah saatleri itibarıyla yeniden yükselişe geçti. Saat 08.34 itibarıyla gram altın 7 bin 305 TL seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde gram altın en yüksek 7 bin 340 TL’yi, en düşük ise 7 bin 186 TL’yi gördü.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da gün içinde dalgalı bir seyir izledi. Ons altın gün içerisinde en yüksek 5 bin 190 dolar, en düşük ise 5 bin 83 dolar seviyelerini test etti. Saat 08.50 itibarıyla ons altın 5 bin 165 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede artan jeopolitik risklerin altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtiyor. Buna karşın salı günü altın fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanmıştı. Güçlenen dolar ve faiz beklentileri nedeniyle altın yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 20 Şubat’tan bu yana en düşük seviyelerini görmüştü.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Değerli metallerdeki hareketlilik gümüş fiyatlarına da yansıdı. Saat 08.57 itibarıyla ons gümüş 84,55 dolar seviyesinde işlem görürken, gram gümüş ise 119,56 TL seviyelerinde fiyatlanıyor.

İŞTE 4 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.34 itibarıyla 7305 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.36 itibarıyla 11.934 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.36 itibarıyla 23.862 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 50.198 TL seviyesinde.

