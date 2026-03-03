IMF Uyardı... 'Savaş Küresel Ekonomiyi Sarsabilir'

IMF Başkan Yardımcısı Daniel Katz, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi üzerinde ciddi etkileri olabileceğini belirtti. Katz, özellikle enerji fiyatları ve enflasyon konusunun merkez bankaları için risk oluşturabileceğini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Daniel Katz, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirterek uyarıda bulundu. Katz, etkilerin enflasyon, büyüme ve enerji fiyatları üzerinden hissedileceğini ifade etti, ancak mevcut durumda net bir tahmin yapmanın henüz erken olduğunu vurguladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

ABD’li düşünce kuruluşu Milken Enstitüsü tarafından Washington’da düzenlenen Finansın Geleceği etkinliğinde konuşan Katz, özellikle enerji altyapısına verilen zararlar ve Hürmüz Boğazı’ndaki olası kesintilerin bölgesel ve küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. "Petrol ve doğal gaz fiyatlarında son 48 saatte kayda değer artışlar görüldü. Bu durum yatırımcıların enflasyon ve para politikası tepkilerini fiyatlamasına yol açıyor" dedi.

Katz, ekonomik etkilerin jeopolitik durum ve çatışmanın kalıcılığına bağlı olacağını ifade ederek, "Enerji fiyatlarındaki kısa süreli artış merkez bankaları için büyük bir sorun oluşturmaz, ancak kalıcı şoklar ve yüksek enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini istikrarsızlaştırırsa tepki kaçınılmaz olur" uyarısında bulundu.

