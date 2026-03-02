Küresel Enerji Piyasasında Hürmüz Depremi: Fiyatlar 150 Dolara Fırlayabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı geniş çaplı saldırının ardından İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Kritik geçiş noktası, dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık üçte birini sağlıyor. Uzmanlar, uzun süreli kesintinin özellikle Asya rafineri marjları ve navlun fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor. Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin petrol ithalatının büyük bölümü Hürmüz Boğazı’na bağımlı; Avrupa ve ABD ise daha az etkileniyor.

UZMANLARDAN 150 DOLAR TAHMİNİ

Alternatif boru hatları sınırlı kapasite sağlasa da, uzmanlar arz kesintisinin küresel piyasalara ciddi etkisi olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre Asya ülkeleri ve Türkiye, fiyat artışından doğrudan etkilenebilir. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının 85 ila 150 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Petrolün varil fiyatı şu an 78,38 dolar seviyesinde.

