Küresel Enerji Piyasasında Hürmüz Depremi: Fiyatlar 150 Dolara Fırlayabilir

İran’ın stratejik Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası enerji piyasaları sallanıyor. Uzmanlar, varil fiyatlarının 85 ila 150 dolar arasında dalgalanabileceğine işaret ediyor.

Son Güncelleme:
Küresel Enerji Piyasasında Hürmüz Depremi: Fiyatlar 150 Dolara Fırlayabilir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı geniş çaplı saldırının ardından İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Kritik geçiş noktası, dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık üçte birini sağlıyor. Uzmanlar, uzun süreli kesintinin özellikle Asya rafineri marjları ve navlun fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor. Japonya, Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin petrol ithalatının büyük bölümü Hürmüz Boğazı’na bağımlı; Avrupa ve ABD ise daha az etkileniyor.

UZMANLARDAN 150 DOLAR TAHMİNİ

Alternatif boru hatları sınırlı kapasite sağlasa da, uzmanlar arz kesintisinin küresel piyasalara ciddi etkisi olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre Asya ülkeleri ve Türkiye, fiyat artışından doğrudan etkilenebilir. Uzmanlar, petrolün varil fiyatının 85 ila 150 dolara çıkabileceğini öngörüyor. Petrolün varil fiyatı şu an 78,38 dolar seviyesinde.

Hürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıHürmüz Boğazı'ndaki Türk Gemileri İçin Güvenlik UyarısıGüncel

Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı?Hürmüz Boğazı Kıskacı: Küresel Petrol Krizi Kapıda mı?Dünya

Dünya Piyasalarında Alarm: İran, Hürmüz Boğazı'nı KapattıDünya Piyasalarında Alarm: İran, Hürmüz Boğazı'nı KapattıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Hürmüz Boğazı
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
İTO Açıkladı: İstanbul'da Şubat Ayının Zam Şampiyonu Belli Oldu İşte Şubat Ayının Zam Şampiyonu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
ÇOK OKUNANLAR
ABD-İsrail-İran Savaşı Üçüncü Gününde | İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu İsrail, 2 Günde İran'daki 600 Noktayı 2500 Bombayla Vurdu
Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar İsmail Kaani'ye Çevrildi! Saldırıdan Dakikalar Önce Ayrılmış Hamaney'e Kim İhanet Etti? Oklar O İsme Çevrildi
Emeklinin Bayram İkramiyesine Zam Gelecek mi? AK Parti'den Yeni Açıklama Bayram İkramiyesine Bu Yıl Zam Yok
Lisede Öğrenci Dehşeti! 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı! Bir Öğretmenden Acı Haber 17 Yaşındaki Öğrenci 2 Öğretmeniyle Bir Öğrenciyi Bıçakladı
FETÖ Soruşturmasında 10 Yıldır Aranıyordu... Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakalandı