Altında Rüzgar Tersine Döndü, Fiyatlar Sert Düştü: Rekorun Ardından Büyük Kayıp

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimle haftaya hızlı başlayan altın fiyatları, kısa sürede yön değiştirdi. Pazartesi günü Kapalıçarşı’da 8 bin TL’nin üzerine çıkan gram altın, bugün sert düşüş yaşadı. Böylece serbest piyasa ile kuyumcu fiyatları arasındaki fark da büyük ölçüde kapandı.

ALTINDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ons altın, güvenli liman talebinin etkisiyle haftanın başında yükselişini sürdürerek 5.360 dolar seviyesine kadar çıktı. Ancak gün içinde satış baskısı güçlendi ve fiyatlar geri çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve saldırıların sürebileceğine dair mesajları piyasada dalgalanmayı artırdı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurması petrol fiyatlarını yukarı çekerken, bu gelişmenin ABD’de enflasyonu artırabileceği endişesi yatırımcıları temkinli davranmaya itti. ABD tahvillerinde satışların hızlanması da değerli metallerde baskı oluşturdu.

GRAM ALTIN GERİLEDİ

Serbest piyasada gram altın Salı gününe 7 bin 633 liradan başladı. Gün içinde yaşanan düşüşle birlikte fiyatlar kırmızı bölgede kaldı. Kapalıçarşı’daki fiyatların da gerilemesiyle birlikte piyasa ile kuyumcu arasındaki makas daraldı.

GÜMÜŞTE KAYIP DAHA DERİN

Altındaki geri çekilmeye paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert düşüş görüldü. Önceki seansta yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden ons gümüş, 90 doların altına sarktı. Doların güçlenmesiyle baskı artarken ons gümüş 87 dolar seviyesine kadar indi. Gram gümüş ise 127 liradan işlem görüyor.

Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ve kısa vadede dalgalı seyrin sürebileceğini belirtiyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 7.323,93

SATIŞ: 7.325,47

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 12.095,00

SATIŞ: 12.267,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 47.655,53

SATIŞ: 48.704,20

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 48.232,00

SATIŞ: 48.808,00

