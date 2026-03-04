SGK Uzmanı İsa Karakaş 'Hayırlı Olsun' Diyerek Duyurdu: Çalışanların Yemek Parasında Yeni Dönem

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomiye yönelik birçok düzenlemeyi içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. 19 maddeden oluşan teklif; vergi düzenlemelerinin yanı sıra sosyal güvenlik sistemi ve çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler içeriyor.

Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışan ve emeklinin yakından takip ettiği torba kanun teklifinde dikkat çeken başlıklardan birinin çalışanların yemek bedeline yönelik düzenleme olduğunu belirtti.

ÇALIŞANLARIN YEMEK BEDELİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Karakaş, yemek bedeline ilişkin mevcut uygulamada yaşanan belirsizliklerin yeni düzenlemeyle ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yeni teklif kapsamında çalışanlara verilen yemek bedelinin günlük 300 TL’ye kadar olan kısmının prime esas kazanç kapsamı dışında tutulacağı belirtiliyor.

Ayrıca söz konusu tutarın her yıl yeniden değerleme oranına göre otomatik olarak artırılması planlanıyor. Böylece sık sık idari düzenleme yapılmasının önüne geçilmesi ve sistemin daha net hale getirilmesi amaçlanıyor.

Karakaş, bu değişikliğin özellikle muhasebe ve insan kaynakları birimleri açısından önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek, “Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN YENİ BEKLENTİ

Karakaş, torba kanunda yer alması beklenen emekli bayram ikramiyesi artışına ise teklif metninde yer verilmediğini söyledi. Bu durumun gerekçe olarak savaş ve küresel gelişmelerle ilişkilendirildiğini ifade eden Karakaş, buna rağmen Meclis sürecinde verilecek bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDA ESNEK MEKANİZMA

Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise işsizlik sigortası fonuna ilişkin. Mevcut sistemde işsizlik sigortası primi; çalışan, işveren ve devlet tarafından ödeniyor. Buna göre sigortalıdan yüzde 1, işverenden yüzde 2 ve devletten yüzde 1 oranında prim kesiliyor.

Yeni düzenlemeyle devlet payının gerektiğinde artırılabilmesi ya da azaltılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi planlanıyor. Böylece ekonomik dalgalanmalar döneminde fonun mali yapısının daha esnek şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNDE ARTIŞ GÜNDEMDE

Torba kanun teklifinde bedelli askerlik ücretine ilişkin düzenleme de yer alıyor. Buna göre bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılması öngörülüyor. Artıştan elde edilecek gelirin bir bölümünün Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılması planlanıyor.

Yeni düzenlemelerin yasalaşması halinde çalışma hayatı, sosyal güvenlik sistemi ve kamu maliyesine ilişkin birçok alanda önemli değişikliklerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi