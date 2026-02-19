Galatasaray'da Osimhen Fırtınası: Yıldız Avrupa’nın Radarında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray’ın sezon başında 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Victor Osimhen, yalnızca golleriyle değil, rakip savunmaya uyguladığı yoğun pres ve kazandığı toplarla da öne çıkıyor. Nijeryalı yıldız, takım arkadaşlarına hazırladığı fırsatlarla sarı-kırmızılı ekibin hücum gücünün lokomotifi olmayı sürdürüyor.

Hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde iddiasını kararlılıkla devam ettiren Galatasaray’da Osimhen’in performansı Avrupa’nın dev kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Son transfer söylentileri İspanya basınında yer aldı. Fichajes’in haberine göre PSG, Bayern Münih ve Atletico Madrid, golcü oyuncuyu yakından izlemeye başladı.

Söz konusu haberde 27 yaşındaki santrforla ilgili şu ifadelere yer verildi:

‘YAZ TRANSFER DÖNEMİNİN KİLİT İSMİ OLABİLİR’

"Victor Osimhen, yaklaşan yaz transfer döneminin kilit isimlerinden biri olmaya aday görünüyor. Performansı ve uluslararası itibarı, onu birçok Avrupa devinin arasında kıyasıya geçmesi beklenen bir transfer yarışının merkezine yerleştirdi. Galatasaray'ın Nijeryalı forveti, büyük kulüplerin radarına yeniden girdi. Transferi, yazın en büyük transfer olaylarından biri olmaya aday görünüyor."

"Victor Osimhen, elit bir forvet oyuncusu. Güçlü, açık alanda agresif ve doğal bir golcülük içgüdüsüne sahip olan Osimhen, Avrupa'nın en etkili hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Adı; Atletico Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüplerle anılıyor. Bu 3 kulüp de, büyük maçlarda fark yaratabilecek bir forvet arıyor."



‘ATLETICO MADRID ONU İDEAL PROFİL OLARAK GÖRÜYOR’

"Atletico Madrid, hücum hattını güçlendirmek için onu ideal profil olarak görüyor. Hareketliliği, savunmacıları geriye itme yeteneği ve ceza sahasındaki etkili bitiriciliği, İspanyol kulübünün rekabetçi kadro yapısıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor."

‘PSG, OSIMHEN'İN EN MUHTEMEL YENİ ADRESİ’

"PSG'nin devreye girmesi, dengeleri tamamen değiştirdi. Paris kulübünün ilgisi yüzeysel değil. Luis Enrique, Nijeryalı oyuncuyu, PSG'nin yenilenme projesinin hücumunu yönetecek ideal transfer olarak belirledi. Fransız devinin finansal durumu sayesinde, devasa bir teklif yapması söz konusu. Bu finansal güç, anlaşma belirleyici bir aşamaya gelirse, Paris kulübünü Osimhen'in en muhtemel yeni adreslerinden biri haline getiriyor."

‘TRANSFERİ KARŞILAYABİLECEK DURUMDALAR’

"Dahası, Fransa'da şampiyonluklar için mücadele etme ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma arzusu PSG'nin teklifini güçlendiriyor. Transfer ücretini karşılayabilecek durumdalar ve aynı zamanda üst düzey bir sözleşme de sunabiliyorlar."

‘SON GELİŞMELER UMUT VERİCİ DEĞİL’

"Atletico Madrid için durum çok daha karmaşık. PSG'nin mali gücü ve Bayern'in yapısal gücüyle rekabet etmek hiç de kolay bir iş değil. Kulüp, astronomik rakamlar için bir ihale savaşına girmeye istekli olup olmadığına veya daha gerçekçi alternatifleri değerlendirmeyi tercih edip etmediğine karar vermek zorunda kalacak. Niyet ortada, ancak mevcut piyasa koşulları anlaşmayı ulaşılmaz hale getirebilir. Atletico Madrid için son gelişmeler pek de umut verici değil. Nijeryalı oyuncu için mücadele çok çetin geçecek ve hata payı minimum düzeyde olacak."

‘OSIMHEN, B.MÜNİH'İN GELENEKSEL 9 PROFİLİNE UYUYOR’

"Bayern Münih de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Alman kulübünün bir santrfora ihtiyacı var ve Osimhen, onların geleneksel dominant 9 numara profiline uyuyor."

‘BİRÇOK AVRUPA DEVİNİN ORTAK HEDEFİ’

"Yaz transfer sezonu henüz başlamasa da, mücadele şimdiden başladı. Victor Osimhen, birçok Avrupa devinin ortak hedefi haline geldi ve kaderi; sportif projesini, mali kaynaklarını kimin daha fazla kabul ettireceğine bağlı olacak."

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon toplamda 23 maça çıkann Victor Osimhen, 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Haber Merkezi