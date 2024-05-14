Alman basınından Aziz Yıldırım'ın Mourinho hayalini suya düşürebilecek haber...

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadini suya düşürebilecek haber Almanya basınından geldi...

Alman basınından Aziz Yıldırım'ın Mourinho hayalini suya düşürebilecek haber...

Fenerbahçe’de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, göreve gelmesi durumunda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’yu futbol takımının başına geçireceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Mourinho-Fenerbahçe ilişkisi dünyanın da gündemine gelirken, Alman basınından Aziz Yıldırım’ın hayallerini suya düşürebilecek bir iddia geldi.

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Almanya'da yayınlanan TZ sitesinin haberine göre Bayern Münih’te teknik direktör arayışlarının sürdüğü belirtilirken, Jose Mourinho'nun şu ana kadar gelen tüm teklifleri reddettiği ve Bayern Münih’in başına geçmek istediği iddia edildi.

Almanya’nın Bild gazetesinde ise, Roma'dan ayrıldıktan sonra takımsız kalan Mourinho'nun Bayern'in başına geleceği öne sürüldü.

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