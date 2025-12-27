Ali Koç'tan Sadettin Saran'a Destek Ziyareti: 'Seçime Git, Ben Aday Olmayacağım'

Ali Koç, uyuşturucu iddiaları sonrası gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret etti. Eski başkan Koç'un Saran'a, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" dediği iddia edildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "uyuşturucu kullanma" iddiasıyla başkanlık makamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran adli kontrolle serbest bırakıldı.

Saran'a kulüp içinden destek gelmeye devam ediyor. Başkan Saran'a önceki gün eski başkan Ali Koç da önceki gün destek ziyaretinde bulundu.

'BEN ADAY OLMAYACAĞIM'

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmede, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Saran, Koç'un önerisini düşüneceğini belirtti. Kulüp ise dün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

