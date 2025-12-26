Trabzonspor'dan Sakatlık Açıklaması: Stefan Savic...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili oyuncu Stefan Savic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkan Savic'in sağlık durumuyla ilgili, Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 17. haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt baldır kas ve tendonunda kısmi yaralanmaya bağlı kanama ve yoğun ödem tespit edilmiştir" dedi.

Ahmet Beşir, Stefan Savic’in sakatlık tedavisine Trabzonspor'un sağlık ekibi tarafından başlandığını ifade etti.

Kaynak: İHA