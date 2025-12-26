9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11’i üst klasman, 21’i klasman, 2’si yeni klasman ve 8’i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin ve 9 hakemin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın

FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem

