9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da Var

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında; bahis oynadığı tespit edilen Ali Palabıyık dahil 9 hakem ve 42 temsilciyi PFDK'ya sevk edildi.

Son Güncelleme:
9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle; 11’i üst klasman, 21’i klasman, 2’si yeni klasman ve 8’i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilcinin ve 9 hakemin tedbirli olarak disipline sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca federasyon yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF’ye istifalarını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na resmi yazı gönderildiğini duyurdu.

ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren

KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntaş, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın

FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem

HAKEMLER:

9 Hakem PFDK'ya Sevk Edildi! Aralarında Ali Palabıyık da Var - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Palabıyık Hakem
Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok Kararı! Kadro Dışı Kaldılar Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok Kararı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Zirvedeyken Düşüşe Geçtiler! İşte 2025’te Değeri En Çok Düşen Futbolcular… Zirvedeyken Düşüşe Geçtiler
ÇOK OKUNANLAR
Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı Libya Heyetinin Düşen Uçağında Sabotaj İddiası! Dikkat Çeken ‘Yunanistan’ Detayı
'Futbolda Bahis' Soruşturması! 14'ü Futbolcu 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı! Galatasaray'ın Eski Yöneticisi Erden Timur'da Listede 'Futbolda Bahis' Soruşturmasında 29 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...' Hakkında Yakalama Kararı Olan Şeyma Subaşı'ndan Çarpıcı Açıklama! 'Bazı Görüntüler, Bazı Anlar...'
CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı CHP'li Meclis Üyesi Sırtından Bıçaklandı
Forbes'un En Zengin Türkler Listesinde 34. Sırada... Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu Ali Sabancı'nın 'Geçinemiyorum' Sözleri Gündem Oldu