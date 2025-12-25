Zirvedeyken Düşüşe Geçtiler! İşte 2025’te Değeri En Çok Düşen Futbolcular…

2025 yılı futbol dünyasında unutulmaz anlara sahne olurken, bazı yıldız isimler için hayal kırıklıklarıyla geçti. Milyon Euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çeken futbolcular, performans düşüşleri ve sakatlıklar nedeniyle büyük kayıplar yaşadı.

2025 yılı futbolseverlere hafızalara kazınan pek çok an yaşatırken, bazı yıldız oyuncular için beklentilerin altında kalan bir dönem oldu. Piyasa değerleriyle dudak uçuklatan isimlerden bazıları, yıl içerisinde ciddi kayıplar yaşadı.

Performans düşüşleri, sakatlıklar ve takım içi değişimler bu gerilemelerin başlıca nedenleri arasında yer aldı.

2025 yılı takvimine göre piyasa değeri en fazla düşen 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:

10- Ronald Araujo (Barcelona)
Değer kaybı: 30 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 25 milyon Euro

9- Eduardo Camavinga (Real Madrid)
Değer kaybı: 30 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 50 milyon Euro

8- Florian Wirtz (Liverpool)
Değer kaybı: 30 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 110 milyon Euro

7- Bernardo Silva (Manchester City)
Değer kaybı: 33 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 27 milyon Euro

6- Martin Ødegaard (Arsenal)
Değer kaybı: 35 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 75 milyon Euro

5- Rodrygo (Real Madrid)
Değer kaybı: 40 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 60 milyon Euro

4- Gavi (Barcelona)
Değer kaybı: 40 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 40 milyon Euro

3- Vinicius Junior (Real Madrid)
Değer kaybı: 50 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 150 milyon Euro

2- Rodri (Manchester City)
Değer kaybı: 55 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 75 milyon Euro

1- Phil Foden (Manchester City)
Değer kaybı: 60 milyon Euro
Güncel piyasa değeri: 80 milyon Euro

