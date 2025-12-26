Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal
Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerindeki iki sefer iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün saat 07.00’de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00’deki İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) seferi hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
