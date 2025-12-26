Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün saat 07.00’de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00’deki İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) seferi hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA