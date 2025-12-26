Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal

Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerindeki iki sefer iptal edildi.

Son Güncelleme:
Olumsuz Hava Deniz Ulaşımını Vurdu! Bazı Seferler İptal
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün saat 07.00’de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)–İstanbul (Kabataş) seferi ile saat 08.00’deki İstanbul (Kabataş)–Bursa (Mudanya) seferi hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul Bursa BUDO
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler… Başkentte Hayvan Katliamı! Karataş Barınağı’nda Vicdanları Sızlatan Görüntüler…
500 Bin Sosyal Konutta Geri Sayım: Bakan Kurum, İlk Kura Tarihini ve İli Açıkladı Bakan Kurum, İlk Kura Tarihini ve İli Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Çağlayan'da Tarihi Dakikalar... Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Serbest Bırakıldı
1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak 1 Ocak'tan Sonra Maliyet Yüzde 79 Artacak! Geç Kalmanın Bedeli 100 Bin TL'yi Aşacak
'Sahte Diploma' Skandalı: Büyükelçi Görevden Alındı Büyükelçi Görevden Alındı
Futbolda Bahis ve Şike Soruşturmasında Yeni Gözaltı Dalgası! Aralarında Eski TFF Başkanvekili de Var Futbolda FETÖ Operasyonu
Şam’dan Flaş Terör Örgütü SDG Açıklaması: ‘Temasları Askıya Aldık’ Diyerek, Tarih Verdiler Şam, Terör Örgütü SDG ile Temasları Askıya Aldı