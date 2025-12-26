Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Mert Günok Kararı! Kadro Dışı Kaldılar

Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve iki oyuncudan kendilerine kulüp bulmasının istendiğini açıkladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, tecrübeli oyuncuları Mert Günok ve Necip Uysal için dikkat çeken bir karar aldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi.

Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Futbol akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana futbol A takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok’a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

