Ali Koç uğurlamak için havalimanında: Fenerbahçeli Altay, sağlık kontrolünden geçerse Manchester United ile sözleşme imzalayacak

Dünya devi Manchester United ile prensipte anlaşan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, bugün son sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere'ye gidiyor.

Geçen sene uzun süren bir sakatlık yaşayan Bayındır, kontrollerde sorun yaşamazsa "Kırmızı Şeytanlar" ile sözleşme imzalayacak.

Bugün yurtdışına gidecek olan milli eldiveni, İngiltere'ye yolcu edenler arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da var.

Dün oynanan Avrupa kupası maçında yedek soyunan Altay Bayındır, maç sonu takım arkadaşlarıyla birlikte sarı lacivertli taraftarların yanına giderek vedalaşmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem