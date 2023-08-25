Ofsayt sistemi değişiyor: Tarih belli oldu

TFF, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren yarı otomatik ofsayt sisteminin getirileceğini duyurdu.

HAKEM TARTIŞMALARI GÜNDEM OLDU

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonu başladı. Süper Lig'in henüz ikinci haftası tamamlanırken, hakem tartışmaları ve kulüpler tarafından yapılan açıklamalar gündem oldu.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ NEDİR?

Yarı otomatik ofsayt sisteminde maç esnasında oyuncuların vücutlarındaki 29 farklı nokta aynı anda takip edilecek ve pozisyonla ilgili karar kısa sürede verilecek. Stadyumda farklı noktalara yerleştirilmiş 12 özel kamera ile oyuncuların bir saniye içerisindeki 50 hareketini kaydetmek mümkün olacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun marka değerinin artırılması ve kulüpler arasında adil rekabet şartlarının tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Bu doğrultuda göreve geldiğimiz ilk günden bu yana adil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışıyla önemli projelere imza attık.

Dijital hakem atama sistemi, gözlemcilik ve mentorluk yapısının değişimi, Hakem Akademisi ve Avrupa'dan alanında en iyi hakem hocaları ile düzenlediğimiz eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra Trendyol Süper Lig kulüplerimizin VAR ve hakem kararlarına ilişkin Merkez Hakem Kurulu'na itiraz ve bilgi talebinde bulunmasının önünün açılması ve yaklaşık 10 milyon euro yatırımla bu sezonun ikinci yarısından itibaren devreye alacağımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi futboldaki rekabetin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan sağlayacak vizyon projelerimiz arasında yer almaktadır.