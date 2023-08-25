Yunus Akgün transfer için İstanbul'dan ayrıldı: İşte yeni takımı

Yunus Akgün'ün Galatasaray macerası sona eriyor. Leicester City ile el sıkışan Yunus Akgün, transferi tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

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Yunus Akgün transfer için İstanbul'dan ayrıldı: İşte yeni takımı

Galatasaray'da Yunus Akgün dönemi kapanıyor. Adana Demirspor performansı sonrası büyük umutlarla Galatasaray'a dönen ancak bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Yunus Akgün, Sarı-Kırmızılılara veda ediyor.

İSTANBUL'DAN AYRILDI

Bir süredir Leicester City ile temas halinde olan Yunus Akgün, İngiliz ekibiyle el sıkıştı. Leicester'ın Galatasaray'la da anlaşmasının ardından Yunus Akgün, transferini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Son dakika pürüzü yaşanmaması durumunda Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Yunus Akgün transfer için İstanbul'dan ayrıldı: İşte yeni takımı - Resim : 1

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla toplam 61 maça çıkan Yunus Akgün 6 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

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