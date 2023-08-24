United’ın ikinci kalecisi kim olacak? Kırmızı Şeytanlar’ın radarına Altay’dan sonra Yunan kaleci de girdi

Türk spor basını günlerdir ısrarla Manchester United’ın Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ile anlaştığını yazıyor. Üç gün önce Yunanistan’a giderek sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe’nin milli kalecisinin 9 milyon Euro karşılığında İngiliz devine gittiği haberleri dokuz sütuna manşet olsa da henüz bu konuda Manchester United’dan teyit gelmiş değil.

İngiliz basında ise bugün yeni bir haber yer aldı. Portekiz devi Benfica’nın kalecisi Oddysseas Vlachomidos Kırmızı Şeytanlar ile anlaştığı iddia ediliyor. 29 yaşındaki Yunan kaleci için Manchester United’ın 15 milyon bonservis vereceği de iddialar arasında. Stuttgart altyapısından yetişen 1.88 metre boyundaki kaleci iki sene Panathinakos’un kalesini koruduktan sonra Portekiz’e transfer oldu. 5 yılda 151 kez Benfica formasını giyen Yunan eldiven, son dönemde yediği gollerle Portekiz taraftarlarının tepkisini çekiyordu.

Benfica buna rağmen bu yaz Vlachomidos ile sözleşme yeniledi. Ve sözleşmede 60 milyon Euro’luk çıkış maddesi koydu.

İngiliz devi Fenerbahçe’nin milli kalecisi yerine Yunan milli kaleciyi alırsa sarı lacivertlilerin beklediği 7 milyon euroluk transfer bedeli gerçekleşmeyecek.

Bu arada Fenerbahçe, aylardan temasta olduğu Dinamo Zagrep’in milli kalecisi ile kesin anlaşma sağladı. Hırvat milli kaleci Altay Bayındır’ın yerine Fenerbahçe’nin birinci kalecisi olacak. Ancak Vlachomidos’un United’a transfer olması halinde Altay’ın kulüpte mi kalacağı yoksa rotasını daha önce kendisiyle ilgilendiği belirtilen Hollanda devi Ajax ya da başka bir kulübe mi çevireceği henüz net değil.

Kaynak: Gerçek Gündem