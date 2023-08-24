Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas'ın paylaşımı duygulandırdı

Küba asıllı Vargas, Küba'nın geleceği olarak görülürken ülkesindeki katı kurallar nedeniyle milli takımdan men edildi ve İsviçre'ye sığınmacı statüsüyle yerleşti. Ardından Sırbistan vatandaşı oldu.

Türk vatandaşlığına geçtikten sonraysa Türkiye Milli Takımı'na geçti ve burada fırtınalar estirmeye başladı.

Dün Yunanistan maçı galibiyeti sonrasında ise sosyal medyasından yaptığı paylaşımda herkesi duygulandırdı.

Hikayesinde şöyle yazıyordu: Kabilesi tarafından kucaklanmayan çocuk, büyüdüğünde sıcaklığı hissedebilmek için köyü yakar.